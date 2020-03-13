Находка: Самый дешевый книжный аутлет в Москве

Фото: Алексей Синяков

Рядом с платформой «Каланчевская» работают книжные склады, где продают товары, которые не смогли реализовать издательства через столичные магазины. Склады называются «оптовыми», но при этом там продают книги и в розницу – причем некоторые из них стоят в пять раз дешевле, чем у сетевых ритейлеров. Можно отыскать товары и за 15 рублей. «Московская перспектива» рассказывает, как найти торговую площадку, что там можно купить и почему некоторые книги могут показаться ворованными (но это не так)

Место

Адрес: Комсомольская площадь, 1А, стр. 15

У книжных складов нет общей вывески. Чтобы их найти, необходимо выйти на дорогу, которая идет между входом №3 на платформу «Каланчевская» МЦД и оранжевым зданием Технологического центра управления пригородным пассажирским комплексом. Минуя вход на платформу, нужно идти далее – вдоль покосившегося забора до шлагбаума с надписью «Трансконтейнер», два длинных кирпичных барака – это и есть книжные склады. Кстати, принимают здесь только наличные или переводом на карту Сбербанка, поэтому не забудьте заранее снять деньги. Ближайшие банкоматы находятся неподалеку - в здании Ленинградского вокзала.





Магазинов там несколько. На двери в каждый висит табличка с надписью «книги».

Ассортимент

На первый взгляд, на Комсомольской продают массовую литературу для невзыскательных читателей – ее вы встретите в каждом магазине, потому что в складских магазинах нет четкой специализации, все они продают то, что не раскупили у сетевиков. При входе в каждый склад сразу обращают на себя внимание огромные полки с современными российскими историческими романами, псевдоисторической литературой, книгами о тайнах Кремля и любовными романами для чтения в электричках.

Кстати, они-то будут самыми дешевыми – ценник на книги в мягком переплете с названиями «Розовый алмаз», «Грехи девственницы» или «Грешная и желанная» и т.п. начинается от 15 рублей и редко превышает стоимость поездки в метро. Рядом с ними можно найти и популярные российские детективы, например Дарьи Донцовой (не дороже 55 рублей). На полках много религиозной литературы, есть русская религиозная философия, но она, правда, встречается гораздо реже, чем православные календари. В большом количестве представлена детские иллюстрированные книги, в том числе сказки-раскраски, ценник на которые начинается от 20 руб.

Продавцы ориентируются главным образом на оптовых покупателей. Поэтому стоимость каждой книги необходимо узнавать на кассе. Правда, есть правило, которое упростит коммуникацию, – книги одного издательства или одной серии продаются по фиксированной цене. Причем не взирая на их толщину, количество премий, дату выхода и качество бумаги. Например, романы и сборники, изданные под редакцией Елены Шубиной, в том числе прошлогодние, отпускаются по 100 руб. за штуку. Серия «ЖЗЛ» продается от 120 рублей за карманный переплет до 300 рублей за большой формат. В нескольких магазинах встречается серия «Библиотека всемирной литературы» в суперобложках (от 90 руб.), компактные издания русской поэзии от «Эксмо» (от 50 руб.), классика на иностранных языках (например, «Большие надежды» Диккенса за 200 руб.), а также книги издательств Corpus, АСТ и «Азбука».





Ассортимент обновляется каждый день. На том складе, где преобладала детская литература, могут в большом появится количестве книги современных русских писателей, и наоборот.

Для сравнения

В одном из складов продается «Бэтман Аполло» Виктора Пелевина, выпущенный издательством «Эксмо» тиражом 150 тыс. экземпляров. На сайте Ozon.ru книга стоит 790 руб. со скидкой, на ее обложке указан ценник магазина «Республика» (590 руб.), а на книжном складе она продается за 90 руб.

Почему так дешево?

Многих может смутить, что на некоторых книгах приклеен магазинный ценник крупного ритейлера или магнитная лента. Поэтому может показаться, что они оказались на Комсомольской не совсем честным путем, но это не так. По словам продавцов, книги попадают сюда абсолютно законно: сначала они выходят в печать, потом поставляются в магазины, где клеится ценник, а нераспроданные попадают сюда. Склады покупают у издательств «лишние» книги по оптовым ценам, а затем прибавляют к этой стоимости 17% и продают. Основными покупателями книг являются ларьки у метро, киоски с печатной продукцией и сувенирами, а также коммерсанты, которые торгуют в электричках. Розничных покупателей здесь не очень любят, так как прибыль от розницы у складов минимальная, но в розницу все равно продают. Склады на Комсомольской площади – это последнее место для книг: то, что не продается здесь, уходит на утилизацию.

В будни торговые ряды работают с 9 до 18, в выходные с 10 до 17.